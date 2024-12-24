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Balık tutarken denize düşen adamı dalgıçlar arıyor

Balık tutarken denize düşen adamı dalgıçlar arıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 16:00
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde İmralı Adası’na ulaşım sağlayan askeri iskele yakınlarından balık tutmak için olta atan kişi, dengesini kaybederek denize düştü. Gözden kaybolan adam, ihbar üzerine olay yerine gelen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı DEGAK Özel Timi dalgıçları, karış karış Mudanya'daki iki iskele arasında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Balık tutarken denize düşen adamı dalgıçlar arıyor
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