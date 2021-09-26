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Balık tezgahlarında fırtına etkisi | Balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar?

A Haber
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Giriş: 26.09.2021 14:26
Bir Eylül itibari ile balık av yasağı sona erdi, "Vira bismillah" denildi. Peki tezgahlarda son durum ne? Hamsi tezgahta kaç lira? Palamut ne kadar? İstavrit ve lüfer fiyatları ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.

Hamsinin kilosu 35 TL, istavritin kilosu 25 TL.

Palamutun tanesi 55 TL.

Lüfer 60 TL.

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