Balık tezgahlarında fırtına etkisi | Balık fiyatlarında son durum ne? Hamsi ne kadar?

Bir Eylül itibari ile balık av yasağı sona erdi, "Vira bismillah" denildi. Peki tezgahlarda son durum ne? Hamsi tezgahta kaç lira? Palamut ne kadar? İstavrit ve lüfer fiyatları ne? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntıları aktardı.

Hamsinin kilosu 35 TL, istavritin kilosu 25 TL.

Palamutun tanesi 55 TL.

Lüfer 60 TL.