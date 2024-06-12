Balık için gitti ayı yakaladı

Rize'de derede balık tutmaya çalışan vatandaş ayı ile karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Tedirginlikle etrafı inceleyen şahıs ayıyı görünce çığlık atarak kaçmaya başladı. O anları ise kendi telefonu işle anbean kaydetti.

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