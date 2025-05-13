Bal ve çaydanlık seti çalan hırsız kamerada

Bartın Orta Mahalle'de dün meydana gelen olayda, bakır ürünler satan bir iş yerinin önünden geçen kimliği belirsiz kadın, iş yerinde kimse bulunmadığı bir anda tezgahtaki ürünlere bakma bahanesiyle dükkana yaklaştı. Gözüne kestirdiği ve yaklaşık 5 bin TL değerindeki bakır çaydanlık setini yanındaki bebek arabasına koyan kadın hızla oradan uzaklaştı. Bir süre sonra dükkana gelen iş yeri sahibi çaydanlık setinin olmadığı fark ederek polisi aradı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri İnceleme başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden bir kadın tarafından setin çalındığını belirledi.

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