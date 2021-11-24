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Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan! İstinaf Mahkemesi hapis cezası kararını bozdu

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 16:04
Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı kardeşlere beşer yıl hapis cezası verilmişti. Ancak bu kararı İstinaf Mahkemesi bozdu. Tartışma konusu olan bu kararı TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Tuba Arslan değerlendirdi.
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