Baklavacı kardeşlerin davası sil baştan! İstinaf Mahkemesi hapis cezası kararını bozdu

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle baklavacı kardeşlere beşer yıl hapis cezası verilmişti. Ancak bu kararı İstinaf Mahkemesi bozdu. Tartışma konusu olan bu kararı TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Tuba Arslan değerlendirdi.

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