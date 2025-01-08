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Bakırköy’de polis ekiplerinden asayiş uygulaması

Bakırköy’de polis ekiplerinden asayiş uygulaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 23:52
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlgili Şube Müdürlükleri ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımı ile Bakırköy’de suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik “Asayiş Uygulaması” yapıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan bir motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsünün ehliyetsiz oldukları gerekçesiyle, motosiklet çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülürken sürücülere de işlem yapıldı.
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Bakırköy’de polis ekiplerinden asayiş uygulaması
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