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Bakan Yumaklı:

Bakan Yumaklı: "Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 19:56
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangının devam ettiğini belirterek, “Çanakkale-Eceabat yangını sabah saat 09.51'de meydana geldi. İlk müdahale 3 dakika sonra yapıldı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle, yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, bu hissedilen, yüksekte etkisi daha da artıyor. Bir rüzgar sebebiyle maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber, 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor. Ancak tedbirimizi aldık takibimizi de sürdürüyoruz” dedi.
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Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu
"Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu"
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