19 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Yerlikaya: Trafik güvenliğini tehlikeye atan 17 motosiklet sürücüsü polisimizden kaçamadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cebeci Tüneli Bağlantı yolu üzerinde 17 motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Ayrıca şahıslar hakkında "Ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.