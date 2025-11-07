Bakan Memişoğlu: “e-Devlet üzerinden isteyen herkes organ bağışı yapabiliyor”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin organ bağışı konusunda dünyada örnek bir ülke olduğunu belirterek, “Artık e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organ bağışı, yaşamın sonunda bile bir insana can vermektir” dedi. Memişoğlu ayrıca, organ nakli olan hastalara MHRS sisteminde öncelik tanındığını açıkladı.

