Bakan Memişoğlu: “e-Devlet üzerinden isteyen herkes organ bağışı yapabiliyor”
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin organ bağışı konusunda dünyada örnek bir ülke olduğunu belirterek, “Artık e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organ bağışı, yaşamın sonunda bile bir insana can vermektir” dedi. Memişoğlu ayrıca, organ nakli olan hastalara MHRS sisteminde öncelik tanındığını açıkladı.