24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.01.2020

Bakan Kurum'dan Manisa depremi açıklaması

Manisa'da meydana gelen 5,4'lük depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalar için 21 bin 500 lira ödenecek." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Akhisar ilçesinde depremden zarar gören Karabörklü, Selçikli ve Karakurt köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra açıklama yapan Bakan Kurum, "Ağır hasarlı binalar için 21 bin 500 lira ödenecek. Pazartesi günü 10'ar bin lira ödeme yapılacak. 249 ağır hasarlı binaların yıkımına cumartesi günü başlanacak." dedi.

Öte yandan Bakan Kurum, "Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Kurum'dan Manisa depremi açıklaması
Bakan Kurum'dan Manisa depremi açıklaması
Elleri zincirle bağlı ve çıplak halde ölü bulunmuştu...
Elleri zincirle bağlı ve çıplak halde ölü bulunmuştu...
İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı?
İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı?
Ehliyet nasıl yenilenir? İşte yanıtı
Ehliyet nasıl yenilenir? İşte yanıtı
Açıkta satılan deterjanlarda 'ölüm' tehlikesi
Açıkta satılan deterjanlarda 'ölüm' tehlikesi
20 liralık banknot için 50 bin TL istiyor
20 liralık banknot için 50 bin TL istiyor
Corona Virüsünün Çin Mutfağı ile ilgisi nedir?
Corona Virüsünün Çin Mutfağı ile ilgisi nedir?
Paniğe neden olmuştu! Ülkesine gönderildi
Paniğe neden olmuştu! Ülkesine gönderildi
Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı unutmadı
Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı unutmadı
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor
Yumurta hırsızları kameraya yakalandı
Yumurta hırsızları kameraya yakalandı
Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler
Yüzmeye korkuyorlardı üzerinde yürüdüler
Daha Fazla Video Göster