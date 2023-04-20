Bakan Kurum köy evlerini tek tek teslim ediyor! Nurdağı'ndaki vatandaşlara bayram müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Devletimiz çifte bayram yaşatıyor! Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız.” ifadelerini kullandı.