Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı için Ankara’ya gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

