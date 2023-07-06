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Bakan Fahrettin Koca “artış var” diyerek uyardı: Keneye karşı dikkatli olun

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Giriş: 06.07.2023 00:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Koca, Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu, temmuz sonuna kadar artması muhtemel kene yapışmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı KKKA vakalarında artış oldu. Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel kene yapışması vakalarına karşı dikkatli olunmalı, hastalığın ağır seyredebildiği unutulmamalı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, paylaşımında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'ın konuya ilişkin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

KKKA hastalığının ağır seyredebileceği ve ölüme neden olabileceği uyarısını yapan Yılmaz, "Özellikle KKKA hastalığının olduğu bölgelere gidecek kişilerin önlemlerini alması, örneğin, çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmesi, kendini her gün vücuduna kene yapışıp yapışmadığı noktasında kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor." dedi.

Yılmaz, hazirandan temmuz ayı sonuna kadar olan sürecin kene vakası artışlarının en yoğun yaşandığı dönem olduğuna da dikkati çekti.

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