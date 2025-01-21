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Bahçelievler’de taksiyle uyuşturucu ticareti iddiası

Bahçelievler'de taksiyle uyuşturucu ticareti iddiası

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 10:11
Güncelleme:21.01.2025 10:12
Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. F.K. isimli taksi şoförü ile yapılan görüşmede, Mahmutbey Caddesi'nden yolcu olarak bir kişiyi taksiye aldığını ve yolcunun Merter civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını gördüğünü söyledi. Taksici daha sonra da kendisini alıkoyarak şüpheliyi aldığı yerde indirdikten sonra panik butonuna bastığını belirtti.
Bahçelievler’de taksiyle uyuşturucu ticareti iddiası
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