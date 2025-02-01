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Bahçelievler’de çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi!

Bahçelievler’de çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 23:52
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın kolonlarında çatlaklar olduğunu fark eden bina sakinleri yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri belirtilen adrese gelerek, binayı kontrol etti. Yapılan kontrollerde bina tabanında çökmelerin olduğu ve binanın sallandığı tespit edilerek, tahliye kararı verildi. Belediye ekipleri tarafından boşaltılan bina, mühürlenerek kapatıldı.
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Bahçelievler’de çökme tehlikesi olan bina tahliye edildi!
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