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Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya’da kar ve tipi etkili oldu

Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya'da kar ve tipi etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 00:22
Malatya'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya yolu kardan kapandı. Ekipler, yolu açmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Haber muhabiri Barış Türel, "Baharı beklerken kış geri geldi. Nisan ayında Malatya'da bile alışık olmadığımız bir görüntü." ifadelerini kullandı.
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Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya’da kar ve tipi etkili oldu
Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya’da kar ve tipi etkili oldu
Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya'da kar ve tipi etkili oldu
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