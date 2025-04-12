Baharı beklerken kış geri geldi! Malatya’da kar ve tipi etkili oldu

Malatya'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya yolu kardan kapandı. Ekipler, yolu açmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Haber muhabiri Barış Türel, "Baharı beklerken kış geri geldi. Nisan ayında Malatya'da bile alışık olmadığımız bir görüntü." ifadelerini kullandı.

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