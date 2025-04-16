Bahar gribi geldi! Yüksek ateş, kusma, baş ağrısı…

Influenza bu ara hemen her evin kapısını çalıyor diyebiliriz. Acil servislerde büyük bir yoğunluk söz konusu. Belirtileri mevsimsel hastalıklar ile de karıştırılıyor ancak hafife almamak gerekiyor. Çünkü vücuda giren virüs beyne zarar verebiliyor. Özellikle çocuklar büyük tehlike altındalar. Bakın doktorlar ne diyor...

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