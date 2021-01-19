Bağlar'da 22 ayda neler değişti?

Doğu Anadolu'da hizmet veren AK Partili belediyelerin, 22 aylık karnesini nasıl? Onlardan biri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Bağlar'da AK Parti yönetimindeki belediye neler yaptı? 22 ayda neler değişti? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Doğu Anadolu'da hizmet veren AK Partili belediyelerin, 22 aylık karnesini nasıl? Onlardan biri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi. Bağlar'da AK Parti yönetimindeki belediye neler yaptı? 22 ayda neler değişti? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP, yıllarca Doğu ve Güney Doğu Anadolu'yu hizmetten mahrum bıraktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, AK Parti ile sosyal belediyeciliği tanıdı. Medeniyetin göstergesi yollar, parklar, kültür merkezleri açıldı. Bu zaman kadar yolları olmayan kırsal mahallelere asfalt serildi.

Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyesini, kasasında 12 milyon Türk lirasıyla devraldı. Milyonlarca liralık yatırım yaptı, bir o kadar da proje başlattı. Buna rağmen, kasadaki parayı 30 milyon liraya çıkardı. Üstelik bir kuruş bile borç olmadığını açıkladı.

2021 yılı için de prestij projeler hayata geçirilecek.