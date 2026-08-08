Mekke anlaşmasıyla bölgesel güvenlikte yeni dönem! Türkiye’den diplomatik caydırıcılık hamlesi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yalnızca askeri bir ittifak olmadığı, diplomatik caydırıcılığı ve bölgesel güvenlik mimarisini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı. Hukukçu Av. Dr. Filiz Değer, anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayandığını belirterek uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin savunma alanında geldiği noktanın S-400 krizinden ortak savunma anlaşmasına uzanan yeni dönemi ortaya koyduğunu söyledi.