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Bağdat Caddesi'ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

DHA
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Giriş: 21.04.2022 12:17
Güncelleme:21.04.2022 12:20
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aracı ile drift yapıp ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran şoför yakalandı. Otomobil sürücüsü Buse C.'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplamda 9 bin 321 lira idari para cezası verilirken, ehliyeti ise 60 gün süreyle iptal edildi. O görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydeldi.
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