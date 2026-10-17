8 ilde milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 11 tutuklama

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 milyar 219 milyon lirayı aşan para trafiği deşifre edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişilerin bilgilerini kullanarak açtırdıkları banka hesapları ve kripto para platformları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 12 araç ve 8 taşınmaza el konulurken, gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında ev hapsi, 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.