Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu! 1,5 milyar liralık işlem hacmi, 26 tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu banka hesaplarında toplam 1 milyar 520 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.