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Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü

DHA
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Giriş: 16.08.2021 14:07
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde geçen yıl Cihan Beyhan, yeğeni tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü. Beyhan’ın annesi, ‘’Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o gelip benim kapımın önünde oğlumu sebepsiz yere öldürdü.’’ dedi. Cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü
Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü
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