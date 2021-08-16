16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Bağcılar’da aile faciası! Sokak ortasında amcasını öldürdü
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde geçen yıl Cihan Beyhan, yeğeni tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü. Beyhan’ın annesi, ‘’Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o gelip benim kapımın önünde oğlumu sebepsiz yere öldürdü.’’ dedi. Cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.