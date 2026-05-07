Gülistan Doku'nun son mesajı "ben artık gelmeyeceğim" oldu

Türkiye'nin günlerdir yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni delil ve bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. Doku'nun kaybolduğu gün son olarak patronuna bir mesaj attığı belirlenirken, eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un da genç kadını cep telefonu üzerinden anlık olarak takip ettiği tespit edildi. Soruşturmanın seyrini değiştirecek bu kritik detayları ve telefon kayıtlarındaki şüphe uyandıran Rusça yazışmaları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.