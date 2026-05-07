İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Birikimlerini emanet eden her şeyini kaybeder

Küresel piyasalarda savaş gerilimi ve ekonomik belirsizlikler yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. A Haber’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yükselişiyle dikkat çeken gümüşün stratejik önemine dikkat çekti. Gümüşün sanayi, teknoloji ve tıp alanlarında yoğun şekilde kullanıldığını belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli birikim aracı olabileceğini ifade etti. Uzman isim ayrıca son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, birikimlerin emanet yöntemiyle üçüncü kişilere teslim edilmemesi çağrısında bulundu.