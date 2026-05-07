Miçotakis'ten bölgede kirli pazarlık! Yunanistan’ın enerji ve askeri kuşatma planı deşifre oldu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin bölgedeki artan nüfuzuna karşı diplomatik bir taarruz başlatarak rotayı Orta Doğu’ya kırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile eş güdümlü hareket eden Atina yönetimi, önce Ürdün ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kritik ziyaretler gerçekleştirdi. Enerji koridorlarından askeri ittifaklara kadar geniş bir yelpazede Türkiye’yi bypass etmeye çalışan Miçotakis’in bu hamlelerinin detaylarını A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.