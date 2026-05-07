AK Parti'den CHP'ye 'Yıldırımhan'lı' cevap: Star Wars kılıçlarıyla bu işler olmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. CHP’li Murat Emir’in Atatürk eleştirisine AK Parti’li Leyla Şahin Usta’dan yanıt gecikmedi. Yerli füze Yıldırımhan’ı hatırlatan Usta, “Atatürk’ün izinden gitmek budur” dedi. “Atatürk’ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar Atatürk’e karşı nasıl hesap verecekler, düşünüp ona baksınlar” ifadelerini kullandı.