Fenerbahçe’de seçim kazanı kaynıyor! Aziz Yıldırım’ın adaylık çıkışı tüm dengeleri değiştirdi

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde adayların hamleleri kulüp kulislerini hareketlendirdi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın "Destansı bir 120. yıl için aday oluyorum" açıklamasıyla başlayan yeni süreçte, adaylar arasındaki ittifak ve rekabet arayışları hız kazandı. A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Aziz Yıldırım’ın "birlik" mesajının camiadaki yansımalarını ve adayların teknik direktör projelerini A Haber ekranlarında analiz etti.