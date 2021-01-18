Bacaklarını kaybetti umudunu kaybetmedi! Felç kalan Çinli dağcının başarı öyküsü

Çin'in Hong Kong kentinde 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bacakları felç kalan şampiyon dağcı, azmi ve cesareti ile tüm dünyaya örnek oldu. Sadece kollarını kullanarak dev bir gökdelene tırmanan adam, 250 metreye kadar ulaşmayı başardı.

Bacaklarını kaybetti ama umudunu hiçbir zaman kaybetmedi. Geçirdiği trafik kazasında bacakları felç olan Çinli dağcının azmi engellerle mücadele eden milyonlara ilham verdi. 10 yıl önce geçirdiği kazada belden aşağısı felç kalan dağcı Lai Chi Wai, 300 metrelik bir gökdelene sadece kol gücünü kullanarak tırmandı.

Özel bir makara sistemi kullanan Çinli dağcı, 250 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Azmi ve cesareti ile parmak ısırtan Aai, bu girişimiyle omurilik felçlileri için 670 bin dolar yardım topladı.

Kaya tırmanışı konusunda dört şampiyonluğu bulunan Aai, talihsiz kazaya kadar dünyanın önde gelen dağcıları arasında yer alıyordu.