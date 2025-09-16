16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor"
Babaya tokat atan şahıs: Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor

Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 15:08
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki çocuğunun gözü önünde bir babaya tokat atıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde okul yolunda yürüyen Ö.K.’nin süratli geçen lüks cip sürücüsünü uyarmasıyla başladı. Öfkelenen sürücü, geri dönerek babanın önünü kesti ve kısa süreli tartışmanın ardından tokat attı. Saldırganın yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi de gözaltına alındı. Polis ekipleri O.C. ve kardeşi C.C.’yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna O.C., “Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Benim de yanımda çocuğum var” yanıtını verdi. Olay, vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Çocukların şahit olduğu olayın yargıya taşınması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babaya tokat atan şahıs: Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası plastik kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Ayı incir yemek için bahçeye girdi
Ayı incir yemek için bahçeye girdi
Kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu
Kış hazırlığı: Tezgahlar turşu çeşitleriyle doldu
Antalya’da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Antalya'da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Kırşehir’de lostra kültürü yok oluyor
Kırşehir'de lostra kültürü yok oluyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti
Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi
Denizli’de esnaf ve vatandaşlara ilk yardım eğitimi
96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor
96 yaşında gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor
Çöplere dadanan domuzlar iri cüsseleriyle şaşırttı
Çöplere dadanan domuzlar iri cüsseleriyle şaşırttı
Düzce’de 5. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı!
Düzce’de 5. sınıf öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı!
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Belediye personeli yanlış yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti
Çocukların gözü önünde baba tokatlandı
Çocukların gözü önünde baba tokatlandı
Daha Fazla Video Göster