Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor"

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki çocuğunun gözü önünde bir babaya tokat atıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde okul yolunda yürüyen Ö.K.’nin süratli geçen lüks cip sürücüsünü uyarmasıyla başladı. Öfkelenen sürücü, geri dönerek babanın önünü kesti ve kısa süreli tartışmanın ardından tokat attı. Saldırganın yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi de gözaltına alındı. Polis ekipleri O.C. ve kardeşi C.C.’yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna O.C., “Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Benim de yanımda çocuğum var” yanıtını verdi. Olay, vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Çocukların şahit olduğu olayın yargıya taşınması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN