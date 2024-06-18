Babasının aldığı motosiklet sonu oldu! Bariyerlere çarptı hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da babasının hediye aldığı motosikletle gezintiye çıkan 16 yaşındaki Furkan Samet Göktürk, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Göktürk kurtarılamadı. Furkan Samet Göktürk'ün ABD'de düzenlenen bir yarışmada okul arkadaşlarıyla 6'ncı olduğu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından bakanlıkta ağırlandığı öğrenildi.