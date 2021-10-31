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Babasını rüyasında görüp yaptırdı: Şehit mezarlığının 100 metre ötesine anıt yaptırdı

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Giriş: 31.10.2021 11:49
Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde şehit jandarma er Necaettin Güner'in 57 sene önce yaptırılan mezarı, görünmeyen yerde kalınca çocukları tuhaf çözüm buldu. Mezara 100 metre uzaklıkta yol kenarına yaptırılan anıt, merasimle açıldı. Şehidin evladı Necati Selvitop Güner "Mezar görünmeyince anıtı, görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp, dua ediyor" diye konuştu.
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