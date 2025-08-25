Babası sınav çıkışı çiçekle karşılamıştı: Müjdeli haberi telefonla verdi

25 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 25.08.2025 18:57
Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında çobanlık yapan babası tarafından çiçekle karşılanan ve elde ettiği başarıyla dikkat çeken Çimen Gülen, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nü yüzde 50 bursla kazandı. Sonuçlar açıklanınca babasına Aydın'ın Didim İlçesi'ndeki çalıştığı otelden görüntülü olarak arayan Çimen Gülen, sevincini ilk olarak babası ile paylaştı.
