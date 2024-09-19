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Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporu tamamlandı

Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi raporu tamamlandı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 08:53
Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesi tamamlandı. 26 yaşındaki Eygi'nın uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi.
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