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Ayşenur Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi A Haber'e konuştu

Ayşenur Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 10.09.2024 17:03
Soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın Didim'de hüzünlü bekleyiş var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ile konuştu.
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Ayşenur Eygi’nin amcası A Haber’e konuştu
Ayşenur Eygi'nin amcası A Haber'e konuştu
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