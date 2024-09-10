Ayşenur Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi A Haber'e konuştu

Soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın Didim'de hüzünlü bekleyiş var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ile konuştu.

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