09 Temmuz 2024, Salı
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Aynı rafta 3 kat fiyat farkı! Tüketicinin suda fahiş fark isyanı
Dışarıda susadığımızda, ilk adresimiz bir market ya da büfe oluyor. Raflarda ise farklı marka ve fiyatlarda sular var. Markadan daha çok dikkat çeken ise fiyat farkları. Çünkü, 3 katına varan farklar söz konusu. Bir tüketici çektiği videoyla eleştirdi bu durumu. Tepkisinin haklı olduğuna dair de çokça da etkileşim aldı.