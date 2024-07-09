09 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Aynı rafta 3 kat fiyat farkı! Tüketicinin suda fahiş fark isyanı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2024 21:06
Dışarıda susadığımızda, ilk adresimiz bir market ya da büfe oluyor. Raflarda ise farklı marka ve fiyatlarda sular var. Markadan daha çok dikkat çeken ise fiyat farkları. Çünkü, 3 katına varan farklar söz konusu. Bir tüketici çektiği videoyla eleştirdi bu durumu. Tepkisinin haklı olduğuna dair de çokça da etkileşim aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aynı rafta 3 kat fiyat farkı!
Aynı rafta 3 kat fiyat farkı!
Kilis’te sağanak zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi!
Kilis'te sağanak zeytin ve fıstık ağaçlarına zarar verdi!
Gaziantep’te gölette facia: 3 kişi hayatını kaybetti!
Gaziantep’te gölette facia: 3 kişi hayatını kaybetti!
15 Temmuz sergisinde fotoğraflarla o gece anlatıldı!
15 Temmuz sergisinde fotoğraflarla o gece anlatıldı!
Ücretsiz yaz okul kursları başladı!
Ücretsiz yaz okul kursları başladı!
19 yaşındaki Muharrem’in acı sonu
19 yaşındaki Muharrem’in acı sonu
Bir genç otel odasında ölü bulundu!
Bir genç otel odasında ölü bulundu!
Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz!
Artık 10 yıl daha geç yaşlanıyoruz!
Paraşüt etkinliğinde korkutan kaza
Paraşüt etkinliğinde korkutan kaza
İstanbul’a tatil için gelen kız kayboldu!
İstanbul’a tatil için gelen kız kayboldu!
KKKA aşıdında yeni gelişme
KKKA aşıdında yeni gelişme
Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı!
Uzmanlar glütensiz beslenmeye karşı!
Daha Fazla Video Göster