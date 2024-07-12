12 Temmuz 2024, Cuma
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Aynı gün Kıbrıs'ta olacaklar! 20 Temmuz'da Erdoğan KKTC'ye, Miçotakis Rum Kesimi'ne gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümünde aynı gün Kıbrıs'ta olacak. Öte yandan 50 gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki geçit töreninde olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.