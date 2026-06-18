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Huzur ve güven denetiminde araçlar tek tek sorgulandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 30 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde sürücülerin evraklarının eksiksiz olduğu tespit edildi.

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