03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı... Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı... Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2021 12:42
Ankara’da yaşayan Volkan Büyükatak (35) ve Gamze Büyükatak (35) çifti 7 yaşındaki çocuklarını darbettiği iddiasıyla şikayette bulundukları alt komşusu H.K.K. (55) tarafından aylardır tehdit edildiklerini iddia etti. Komşularının üç gün önce kendilerine bıçaklı saldırıda bulunduklarını öne süren Büyükatak çifti saldırganın en ağır şekilde yargılanmasını istedi. Söz konusu saldırına anına ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İddialara göre, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.H.K. isimli bir kişi 4 ay önce camının önünde oyun oynadığı arkadaşıyla tartışan üst komşularının oğlu Siraç Büyükatak'ı gürültü çıkarttığı için darbetti. Durumu öğrenen anne Gamze Büyükatak ile baba Volkan Büyükatak, H.H.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki suç duyurusunu öğrenen komşu bu kez de evli çifti tehdit etmeye başladı. Tehditlerinin boyutunu her gün artıran H.H.K., aileyi cep telefonuyla arayıp tehditlerine devam etti. Bununla da yetinmeyen H.K.K. evli çifti hedef alan küfür, hakaret, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı yazıları da apartmanın çeşitli yerlerine yazmaya başladı. Olayların aylardır bu şekilde devam ettiğini ve alt komşusu tarafından 3 gün önce bıçaklı saldırıya uğradıklarını da ileri süren Büyükatak çifti, kendilerine sürekli küfürler eden komşularının neden böyle yaptığını konuşmak için kapısına gittiklerini fakat uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu gözlerini hastanede açtıklarını söyledi. Yaralı aile saldırgan şahsın olayı gerçekleştirmeden önce güvenlik kamerasına yakalanmamak için kameranın görüş açısıyla oynadığını fakat başaramadığını da iddia etti. Bıçaklı saldırının gerçekleştiği o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da tehdidine maruz kaldıkları komşusunun bıçaklı saldırısına uğradılar
İstanbul’da tehdidine maruz kaldıkları komşusunun bıçaklı saldırısına uğradılar
Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali başlıyor
Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali başlıyor
Otomobilin lastiklerini çalan hırsızın, daha önce de 42 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı
Otomobilin lastiklerini çalan hırsızın, daha önce de 42 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı
Kovid-19’la iki yıl! Dünyada 5 milyon insan...
Kovid-19'la iki yıl! Dünyada 5 milyon insan...
Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi
Şanlıurfa’da markette silahlı soygun girişimi
250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı
250 TL’ye satılıyor: Binlerce yıllık şifa kaynağı
Çok müstesna bir büyüğümüzdü
"Çok müstesna bir büyüğümüzdü"
Önce köpeğin saldırganlığını test etti, sonra çaldı
Önce köpeğin saldırganlığını test etti, sonra çaldı
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Küçük çocuklardan hayrete düşüren hırsızlık!
Küçük çocuklardan hayrete düşüren hırsızlık!
Başakşehir’de öğrencilerin meydan kavgası kamerada
Başakşehir’de öğrencilerin meydan kavgası kamerada
‘Bağlılık Hasan’ vizyona giriyor.
‘Bağlılık Hasan’ vizyona giriyor.
Daha Fazla Video Göster