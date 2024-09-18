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Ayı saldırından son anda böyle kurtuldu

Ayı saldırından son anda böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 18.09.2024 12:20
Bursa Uludağ'da aç kalan ayıyı görüntüleyen vatandaş, ayının saldırısından son anda kurtuldu. O anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.
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