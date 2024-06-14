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Ayı otomobile girip koltukları parçaladı

İHA
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Giriş: 14.06.2024 13:20
anada’da bir otomobilin içine giren ayı, aracın koltuklarını ve ön kısmını parçaladı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Larder Lake kasabasında bir ayı gece saatlerinde park halindeki otomobilin içine girip uyudu. Aracın sahibi Kayla Catherine Seward ve eşi ön koltukta uyuyan ayıyı görüntüledi. Seward, eşinin ayının çıkması için otomobilin kapısını açtığını ve ayının bir süre sonra araçtan ayrıldığını söyledi. Sabah saatlerinde aracını kontrol eden Seward, ayının koltukları ve aracın ön kısmını parçaladığını gördü.

"İNTİKAM ALDI"

Ayının arabanın kapısını ağzıyla açtığını tahmin ettiklerini ve sonra kendisini içeri kilitlendiğini ifade eden Seward, geçtiğimiz yıl da bir ayının aracına girdiğini belirtti. Bu yıl aracına giren ayının aynı ayı olduğunu düşündüğünü kaydeden Seward, daha önce yaşanan olayda aracına giren ayının görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını ancak ayının geri dönerek intikam aldığını söyledi.

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