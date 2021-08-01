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Aydos Ormanı'nda yangınlara karşı ekipler teyakkuz halinde

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Giriş: 01.08.2021 10:34
Güncelleme:01.08.2021 10:36
İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor. Polis ekiplerinin denetimi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği, aldığı kararla İstanbul'da ormanlarda mangal ve semaver ateşi yakılmasını ve ormana girişleri yasakladı. Alınan kararın ardından Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda polis ekipleri tarafından gece gündüz denetim yapılmaya başlandı. Yapılan denetime TOMA aracı da katıldı. Denetimlere aynı zamanda özel harekat polisleri ile sivil polis ekipleri de katıldı. Denetimlerde drone ile havadan kontrol de sağlandı. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp yakılmadığı kontrol ediliyor.

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