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Aydın'ın Çakırbeyli köy pazarı 10 yılda büyüdü! 36 tezgahtan 200'ün üzerine ulaştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'ın Çakırbeyli köy pazarı 10 yılda büyüdü! 36 tezgahtan 200'ün üzerine ulaştı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Çakırbeyli köyünde 10 yıldır kurulan üretici pazarı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. 36 tezgahla başlayan pazar, bugün 200'ün üzerinde üreticinin yöresel ürünlerini satışa sunduğu bir hafta sonu buluşmasına dönüştü. Kadın üreticilerin el emeği ürünleri, Aydın'ın yöresel lezzetleri ve sıcak köy atmosferi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, Çakırbeyli köy pazarındaki hareketliliği görüntüledi.

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