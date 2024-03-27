27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası

Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2024 14:31
Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan özel bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet pes dedirtti. Kreş görevlilerinin çocukları iterek yere düşürdüğü, uygunsuz sert davranışlarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası
Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası
Bayram tatili için biletlere yoğun talep
Bayram tatili için biletlere yoğun talep
Yeni Zigana Tüneli ile konforlu ulaşım
Yeni Zigana Tüneli ile konforlu ulaşım
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
A Haber havadan görüntüledi! Galata Kulesi restorasyonda
A Haber havadan görüntüledi! Galata Kulesi restorasyonda
Fatih’te tartıştığı kadını darp eden esnaf tutklandı!
Fatih'te tartıştığı kadını darp eden esnaf tutklandı!
Fatih’te çarşaflı kadına saldırı!
Fatih'te çarşaflı kadına saldırı!
Akoluk Köyü’nün gönüllere taht kuran imamı
Akoluk Köyü'nün gönüllere taht kuran imamı
Uyuşturucuyla mücadele derneğinde ’uyuşturucu’ kavgası
Uyuşturucuyla mücadele derneğinde 'uyuşturucu' kavgası
E-5’te gençlerin tehlikeli paten oyunu kamerada
E-5’te gençlerin tehlikeli paten oyunu kamerada
Ayasofya Camii’nde restorasyon
Ayasofya Camii'nde restorasyon
Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu
Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu
Daha Fazla Video Göster