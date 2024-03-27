27 Mart 2024, Çarşamba
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Aydın’daki özel kreşte çocuklara şiddet iddiası
Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan özel bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet pes dedirtti. Kreş görevlilerinin çocukları iterek yere düşürdüğü, uygunsuz sert davranışlarda bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.