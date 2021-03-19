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Aydın'da kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi! Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işe gideceğini söyleyerek evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e (36) ait son görüntüler ortaya çıktı. Ulaşılan cep telefonu görüntülerinde Ergier'in, Belentepesi mevkiindeki kayalıklarda bir süre oturduktan sonra tırmanarak yukarıya çıktığı görülüyor.