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Aydın Söke'de orman yangını! Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

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Giriş: 27.09.2020 10:07
Güncelleme:27.09.2020 10:18
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Söke'de meydana gelen yangınla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, “Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 km’yi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi bölgeden aktardı. Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Söke'de meydana gelen yangınla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 km'yi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi bölgeden aktardı.
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