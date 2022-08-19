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Aydın Söke’de orman yangını! A Haber olay yerinde

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Giriş: 19.08.2022 00:15
Aydın’ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangına dair detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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