19 Ağustos 2022, Cuma
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Aydın Söke’de orman yangını! A Haber olay yerinde
Aydın’ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangına dair detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.