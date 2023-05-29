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Aydın Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 29.05.2023 16:26
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde amatör kameralara yansıyan görüntüler görenleri şaşırttı. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel suları bölgede ciddi miktarda maddi hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sel uyarısının ardından, Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı Güdüşlü ve Yeniköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra 1 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü. Bir anda derelerin taşması ile Güdüşlü ve Yeniköy'deki evler sular altında kaldı. Traktör römorkunun bile sürüklendiği selin boyutu, amatör kameralar tarafından böyle görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde birden dağdan köye doğru akan yağmur sularının yolları dereye çevirdiği ve önüne gelen her şeyi sürüklediği görünüyor. Maddi hasar oluşan selin yaralarını sarmak için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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