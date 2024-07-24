Ayasofya’nın ibadete açılışının 4. yılı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yılı... 4 yılda 25 milyon kişi Ayasofya'yı ziyaret etti. Tarihçi Nermin Taylan Erkutlu, A Haber canllı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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