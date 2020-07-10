Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti

Ayasofya tarihinde ilk kez çıplak sesle ezan müezzin Ahmet Toraman tarafından kubbenin altında okundu. Dinleyenleri mest eden işte o anlar...

Ayasofya Camii'nin 1500 yıllık tarihinde ilk kez çıplak sesle ezan işte böyle okundu.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitimi bölümü mezunu Emre Yücelen, Ayasofya akustiği hakkında yaptığı doktora çalışması yaptı

İşte bu etkileyici akustik de o anlarda kayda geçti.

Büyük Ayasofya Cami müezzini Ahmet Toraman, Ayasofya kubbesi altında ikili ezan müezzin mahfilinde saba makamı ezan mihrapta fetih ve nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak sesle okudu.,

O anlar mükemmel akustiğe sahip Ayasofya Camii'nde duyanları mest etti.